Всемирный банк выделил Украине $2,5 млрд
Всемирный банк (ВБ) направит Киеву $2,5 млрд грантовой помощи.
Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном пресс-службой организации.
"Группа Всемирного банка сегодня объявляет о выделении Украине дополнительного грантового финансирования на $2,5 млрд. Этот грант обеспечит прямую поддержку бюджета Украины", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что средства были предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID).
"Они будут переданы правительству Украины после соответствующей проверки ВБ подходящих статей расходов", - пояснили в ВБ.