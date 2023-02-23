Страны ЕС вновь не пришли к согласию

Послы стран-членов ЕС в третий раз не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России, который должен был вступить в силу к 24 февраля.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

По их данным, пакет снова заблокировала Польша, полагающая, что некоторые исключения для поставок в ЕС российского каучука делают новые меры неэффективными.