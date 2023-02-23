Страны ЕС вновь не пришли к согласию
Послы стран-членов ЕС в третий раз не смогли согласовать 10-й пакет санкций против России, который должен был вступить в силу к 24 февраля.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.
По их данным, пакет снова заблокировала Польша, полагающая, что некоторые исключения для поставок в ЕС российского каучука делают новые меры неэффективными.
Евросоюз намерен включить в черный список еще 62 человека и 28 организаций, включая три банка: Альфа-банк, "Тинькофф" и Росбанк.
Предполагается, что санкции также будут введены в отношении Фонда национального благосостояния, страховой компании "Ингосстрах", медиагрупп "Патриот" и "Россия сегодня", а также общественного движения "Общероссийский народный фронт".
Кроме того, ожидается, что под санкции попадет лондонская компания Pawell Shipping, которую обвиняют в незаконном вывозе украинского зерна.
ЕС намерен заблокировать вещание на своей территории арабских служб RT и Sputnik.