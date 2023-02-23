Зеленский о переговорах с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский допускает переговоры на дипломатическом уровне об окончании войны только после выполнения всех пунктов его формулы мира.

"Там (в формуле мира – ред.) есть фиксация мира, конец войны, там есть этот пункт - он очень важен, потому что нам нужны гарантии безопасности не только для Украины, но и для всей Европы. И тогда, когда будет выполнение, и если все это будет выполнено, мы все равно дойдем до дипломатической фиксации окончания войны, но до этого момента надо выполнить все пункты", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.