Байрамов и Чавушоглу поговорили

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.

Об этом говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонного разговора были обсуждены меры по ликвидации последствий разрушительных землетрясений, повлекших многочисленные человеческие жертвы в Турции, а также вопросы подготовки к предстоящему саммиту Организации тюркских государств.

Главы МИД также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.