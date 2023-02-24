Бывший лидер сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) предрекает свержение президента России Владимира Путина в случае поражения РФ в войне.

«В случае поражения России Путина свергнут», - сказал он в одном из интервью.

По словам Гиркина, Путин «превратится в человека, которого будут открыто оплевывать».

«Он не тот человек, которого будут бояться», - считает Гиркин.

При этом он выразил мнение, что на место Путина придет «ставленник США, который начнет разворачивать Россию в интересах Китая».

«Мы обязаны учитывать такую опасность. Она не является гипотетической, она реальна», - убежден Гиркин.