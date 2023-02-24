Катастрофа века в Турции: число погибших превысило 44 тысячи
Число погибших в результате землетрясений в Турции составило 44 218.
Об этом сообщило Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции.
"По последним данным, в результате землетрясений в 10 провинциях Турции погибли 44 218 наших граждан. После землетрясений произошло 9 136 афтершоков", - говорится в сообщении ведомства.
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