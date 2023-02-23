Канада против России обновлено
Канада ввела санкции в отношении основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова и членов его семьи.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады.
В санкционный список по России внесен сам Мордашов, являющийся председателем совета директоров "Северстали", его супруга Марина, а также трое детей.
В списке значится и бизнесмен Год Нисанов.
Кроме того, санкции вводятся в отношении 50 организаций, в том числе военно-патриотического движения "Юнармия", концерна "Уралвагонзавод", ЗАО "Специальное конструкторское бюро", ООО "Объединенная машиностроительная группа" и других.
Канада также ввела санкции против жены заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Светланы Медведевой, помощника президента России Максима Орешкина, экс-помощника Путина Владислава Суркова, вице-премьера России Татьяны Голиковой, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, экс-главы "Роскосмоса" и руководителя группы советников "Царские волки" Дмитрия Рогозина и пр.
*** 24 февраля, 23:55
Канада вводит санкции против 129 россиян, в том числе членов правительства, военных, представителей военно-промышленного комплекса, а также 63 юридических лиц.
Об этом заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Еще одна важная часть нашей поддержки - введение новых мер в отношении России за ее незаконные и неоправданные действия. Мы объявляем о новых санкциях в отношении 129 физических и 63 юридических лиц, среди которых заместитель премьер-министра РФ, министры, сотрудники администрации президента, военные и причастные к производству артиллерии и вооружения, используемого в Украине", - сказал он.
По словам премьера, Канада также запретила экспорт в Россию некоторых химикатов, которые используются для производства электроники.