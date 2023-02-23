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Канада ввела санкции в отношении основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова и членов его семьи. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады. В санкционный список по России внесен сам Мордашов, являющийся председателем совета директоров "Северстали", его супруга Марина, а также трое детей. В списке значится и бизнесмен Год Нисанов.

Кроме того, санкции вводятся в отношении 50 организаций, в том числе военно-патриотического движения "Юнармия", концерна "Уралвагонзавод", ЗАО "Специальное конструкторское бюро", ООО "Объединенная машиностроительная группа" и других. Канада также ввела санкции против жены заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Светланы Медведевой, помощника президента России Максима Орешкина, экс-помощника Путина Владислава Суркова, вице-премьера России Татьяны Голиковой, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, экс-главы "Роскосмоса" и руководителя группы советников "Царские волки" Дмитрия Рогозина и пр.

*** 24 февраля, 23:55 Канада вводит санкции против 129 россиян, в том числе членов правительства, военных, представителей военно-промышленного комплекса, а также 63 юридических лиц. Об этом заявил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.