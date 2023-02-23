Зеленский: Я уничтожил олигархов

Этим заявлением на пресс-конференции он прервал вопрос журналистки "5 канала", принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко, о судьбе экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

"Я, президент Украины, уничтожил российское присутствие в парламенте страны, уничтожил российские каналы на Украине, уничтожил олигархов. Простите, один из них - собственник вашего канала", - сказал он.

Зеленский также упрекнул Порошенко, отметив, что при новом президенте Украина получает натовское вооружение и "борется с Россией, а не подписывает предательские договора - Минские соглашения и прочие".

17 июля Зеленский заявил, что отстранил Баканова от должности главы СБУ. 19 июля глава государства внес в Верховную Раду проект постановления о его увольнении, в тот же день украинский парламент проголосовал за отставку главы спецслужбы. Причины увольнения Баканова названы не были. Исполняющим обязанности главы СБУ был назначен Василий Малюк, который был утвержден в этой должности Радой 7 февраля.