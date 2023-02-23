Молдова требует от Москвы вывода военных из Приднестровья
Вице-премьер, министр иностранных дел Молдовы Николай Попеску назвал провокационным предупреждение со стороны МИД РФ относительно угрозы для Приднестровья и призвал Москву вывести военных из непризнанной республики.
"Мы расцениваем сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации как провокационное и вновь подтверждаем необходимость безоговорочного и транспарентного вывода российских военных, а также боеприпасов со складов Колбасне с территории Республики Молдова", - написал Попеску в Facebook.
При этом он подтвердил приверженность Кишинева "исключительно мирному способу урегулирования приднестровской проблемы".
Попеску также опроверг заявление Минобороны РФ о планирующейся военной провокации в отношении Приднестровья.
"Власти Республики Молдова опровергли эти заявления как необоснованные, преследующие цель манипулирования общественным мнением. Ситуация в области безопасности в регионе стабильная", - написал вице-премьер.