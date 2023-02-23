Кадыров наградил сам себя
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил звание Героя Чеченской Республики.
Медаль вручил председатель республиканского парламента Магомед Даудов.
Он отметил, что Кадыров первым в регионе получает это звание, и добавил, что его заслуги перед Чеченской Республикой и Российской Федерацией "достойны специального исследования".
Медаль Героя Чеченской Республики была учреждена в октябре 2022 года по поручению самого Кадырова. В своем Telegram-канале региональный руководитель писал, что награждать планируют воюющих в Украине выходцев из Чечни. Медаль представляет из себя восьмиконечную звезду, она сделана из 70 граммов золота 750-й пробы.
Издание Sota отмечает, что, согласно положению о звании, решение о награждении принимается главой Чечни. Таким образом, Кадыров наградил сам себя первым из всех чеченцев. Российские СМИ предпочли формулировку "присвоено звание".
В середине февраля глава Чечни получил титул "отца народа", внеся соответствующие изменения в Конституцию республики.