ООН: Москва и Киев начнут переговоры
Россия и Украина в какой-то момент начнут переговоры, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступить посредником, если обе стороны попросят.
Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Нам известны позиции двух вовлеченных в конфликт стран. В какой-то момент сторонам придется разговаривать, - отметил он. - Нам придется прийти к миру, справедливому миру".
"Генеральный секретарь всегда заявлял, что, как и в любом конфликте, он готов оказать содействие, если обе стороны запросят. Это стандартная процедура", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, намерена ли всемирная организация сама выступить с мирным планом по Украине.