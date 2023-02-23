ООН: Москва и Киев начнут переговоры

"Нам известны позиции двух вовлеченных в конфликт стран. В какой-то момент сторонам придется разговаривать, - отметил он. - Нам придется прийти к миру, справедливому миру".

"Генеральный секретарь всегда заявлял, что, как и в любом конфликте, он готов оказать содействие, если обе стороны запросят. Это стандартная процедура", - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос, намерена ли всемирная организация сама выступить с мирным планом по Украине.