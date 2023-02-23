Российский губернатор ответил на санкции США: «Гудбай, Америка!»
Губернатор Ульяновской области РФ Алексей Русских ответил на новые санкции США песней Вячеслава Бутусова «Гудбай, Америка».
Слова из песни он процитировал в своем Telegram-канале.
«Гудбай, Америка, о, где я не был никогда. Прощай навсегда...» Народная мудрость от русских: если Госдеп США включил тебя в свой санкционный список - это значит, что ты все делаешь правильно», - написал глава региона.
Он также отметил, что Ульяновская область продолжит «активно восстанавливать инфраструктуру на подшефных территориях Донбасса».
Аналогичные заявления сделали и губернаторы Пензенской, Саратовской и Кировской областей Олег Мельниченко, Роман Бусаргин и Александр Соколов, а также глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, которые также попали в новый санкционный список США.