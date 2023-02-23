Британский министр: Китай может подорвать свою репутацию

Поддержка Китаем России в военной сфере негативно скажется на репутации Пекина в мире.

Такое мнение высказал в интервью телеканалу Al Arabiya министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли.

"Мы (правительство Великобритании – ред.) изучаем китайское предложение о мире в Украине", - отметил Клеверли.

Согласно его утверждению, "Китай имеет право опасаться эскалации в Украине".

Клеверли полагает, что "любая военная поддержка Китаем России нанесет ущерб его репутации на международном уровне".

По утверждению Клеверли, Пекин "осознает негативные последствия поддержки России в военной сфере".

Касаясь отношений с Ираном глава МИД Британии заметил, что, по его мнению, иранские власти "должны изменить свое дестабилизирующее поведение в регионе".

Клеверли добавил, что Великобритания "оставляет открытыми варианты противодействия угрозам со стороны Ирана".