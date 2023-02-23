Россия и Китай напрягают НАТО

"К сожалению, российско-китайские отношения углубляются, и это, действительно, тревожит", - сказал он.

С одной стороны, Китай пытается помочь России, сказал он, а с другой, - "представить себя перед развивающимся миром, глобальным югом, Африкой, Азией и Латинской Америкой мирной державой, которая растет экономически, но не является ни милитаристской, ни угрожающей".

"Стало быть, ведет эту коммуникационную игру, поддерживая русских, и это факт, и с другой стороны, стараясь произвести впечатление неприсоединившейся страны и пытаясь привлечь к китайскому или китайскому и российскому делу многие страны, которые еще сомневаются".

Замгенсека НАТО прокомментировал и выдвинутый Китаем мирный план по Украине. "Это - игра, в том числе мирная инициатива, - сказал он. - Это мирное предложение предназначено для коммуникации с развивающимся миром. То, что предложил Китай - предложение ко всему миру по проблемам безопасности".

"Таким образом, Китай заинтересован в том, чтобы эта война продолжалась, потому что она удерживает нас в Европе и ослабляет русских, - полагает Джоанэ. - Асимметрия силы в российско-китайском тандеме растет в пользу Китая, и в то же время Китай хочет использовать этот период, чтобы нарастить свое международное влияние".