The Times: Украина может потерять Бахмут

Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники.

Западные и украинские чиновники допускают отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Бахмут в Донецкой области на фоне постепенного продвижения российских сил.

Согласно изданию, на Западе и в Украине осознают, что украинские войска в городе могут быть полностью окружены и оставлены без путей снабжения. В связи с этим они признают возможность отступления ВСУ из Бахмута. Как отметила газета, в свете успехов российских сил украинские власти стали публично приуменьшать значение боев за Бахмут.

Ранее в интервью итальянским СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине важно защитить Бахмут, но она будет воевать на этом участке фронта, пока это разумно.