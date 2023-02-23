Блинкен и Гутерриш об Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем и обсудил вопросы обеспечения справедливого и прочного мира в Украине.
Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.
"Они обсудили необходимость содействия справедливому и прочному миру в Украине и подчеркнули важность продолжения работы по защите Устава ООН и оказанию гуманитарной поддержки Украине и региону", - отметил дипломат.
По его словам, глава американской дипломатии подчеркнул "важность автоматического продления" зерновой сделки до 18 марта.
Блинкен и Гутерриш также обсудили последствия землетрясений в Турции и Сирии. Они "подтвердили необходимость постоянного гуманитарного доступа в Сирию, чтобы ООН и гуманитарные организации могли доставить жизненно важную помощь пострадавшим".
Госсекретарь и генсек также обсудили гуманитарные потребности Афганистана.