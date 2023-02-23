Блинкен и Гутерриш об Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем и обсудил вопросы обеспечения справедливого и прочного мира в Украине.

Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Они обсудили необходимость содействия справедливому и прочному миру в Украине и подчеркнули важность продолжения работы по защите Устава ООН и оказанию гуманитарной поддержки Украине и региону", - отметил дипломат.