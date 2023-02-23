Допустит ли Китай, чтобы Россия проиграла? есть мнение
Китай не может допустить, чтобы Россия проиграла, потому что тогда США сосредоточатся на нем.
Такое мнение высказал член Совета по политике в области иностранных дел Госдепартамента США Хэл Брэндс в колонке для Bloomberg.
«Существуют веские причины, по которым Китай не хотел бы быть втянутым в войну – такие как страх международного осуждения, дальнейший ущерб отношениям с Европой и подверженность санкциям США. Тем не менее, есть одна очень веская причина, по которой Си Цзиньпин все же может вмешаться: он не может допустить, чтобы Путин проиграл», - написал он.
По мнению Брэндса, Россия, которая выйдет из этой войны слегка ослабленной, изолированной на международном уровне и, следовательно, более зависимой от Пекина, не так уж и плоха с точки зрения Си Цзиньпина. Россия, которая пострадала так сильно, что вряд ли может считаться великой державой, представляет большую проблему, потому что позволяет США сосредоточиться на Пекине, считает он.
«Еще хуже для Си сценарий, при котором военное поражение ведет к политической дестабилизации в Москве, потенциально делая китайско-российское стратегическое партнерство - единственный ответ Китая на глобальную сеть альянсов, которыми обладает Америка, - жертвой незаконченной войны», – написал Брэндс.