Китай не может допустить, чтобы Россия проиграла, потому что тогда США сосредоточатся на нем.

Такое мнение высказал член Совета по политике в области иностранных дел Госдепартамента США Хэл Брэндс в колонке для Bloomberg.

«Существуют веские причины, по которым Китай не хотел бы быть втянутым в войну – такие как страх международного осуждения, дальнейший ущерб отношениям с Европой и подверженность санкциям США. Тем не менее, есть одна очень веская причина, по которой Си Цзиньпин все же может вмешаться: он не может допустить, чтобы Путин проиграл», - написал он.