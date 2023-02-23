Депутат Эльнур Абдуллаев возмущен

По мнению депутата, горькая и от того непереносимая гримаса истории заключается в том, что некоторые политические деятели и организации в Европе, упорно закрывающие глаза на зверское убийство сотен безоружных стариков, детей и женщин, требуют сегодня от Азербайджана предоставить автономию и защитить права махровых сепаратистов, совершивших гнусный акт геноцида и до сих пор не понесших за это наказание.

«Через два дня наш народ отметит очередную годовщину Ходжалинского геноцида. Скорбная дата одной из самых кровавых и бесчеловечных расправ, учиненных когда-либо над азербайджанским народом. Траурный день общенациональной трагедии, которая ни в Европе, ни в мире до сих пор не получила объективной оценки», - пишет депутат Милли Меджлиса Эльнур Абдуллаев.

Эльнур Абдуллаев выражает решимость: «Те, кто выступают с подобными требованиями, должны понять, до какой степени они противоестественны и утопичны. Армия Азербайджана доказала это силой своей отваги, а глава нашего государства – языком дипломатии.

Но сегодня, в канун Дня памяти и скорби азербайджанского народа, хочется понять, хватит ли у покровителей армянского сепаратизма мужества и честности, чтобы ответить на наши вопросы?»

Депутат напоминает и об истории: «К примеру, борьба за независимость богатейшего региона Испании, Каталонии, продолжается уже несколько столетий. В последний раз каталонцы имели автономию в 1714 году. Население этого региона составляет 16 процентов от общей численности населения Испании, по статистике 2019 года там проживало 7,5 миллиона человек, а в его столице, Барселоне - более полутора миллиона человек. На референдуме 2017 года 90 процентов (!!) каталонцев, пришедших на голосование, выступили за независимость своего региона. Однако ни Испания, ни Евросоюз результаты референдума не признали. Спрашивается: почему просвещенная Европа не признает волеизъявление каталонцев, которые составлят пятую часть населения Испании, но в то же время из кожи вон лезет, чтобы добиться автономии для максимум сорока тысяч (цифра, которую подтверждают российские миротворцы) сепаратистских элементов в Карабахе, составляющих по отношению к более чем десятимиллионному населению Азербайджана 0,0004 процента? Примеры, аналогичные Испании, характерны для большинства стран Европы, которые активно поддерживают и даже поощряют армянский сепаратизм».

Эльнут Абдуллаев привлекает внимание азербайджанской и международной общественности к акции протеста на Лачинской дороге: «И у каждой из этих стран, пытающихся извратить смысл протестной акции наших экологов на дороге Лачин-Ханкенди, любой азербайджанец вправе спросить: раз уж вы позиционируете себя оплотом демократии, почему вы не признаете референдум в Каталонии? Почему отказываете в предоставлении независимости двум с половиной миллионам испанских басков?..

Следует понять: те, кто, используя политику двойных стандартов, влияние международных институций и манипулирование общественным мнением, пытается навязать Азербайджанской Республике политические нарративы, в противоречащие её национальным интересам, попусту тратят свое время!

Для полной ясности хочу этим людям и структурам напомнить слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные на Мюнхенской конференции по безопасности: «Никто не может вмешиваться во внутренние дела Азербайджана!»

Слова главы государства особенно актуальны сегодня, в канун годовщины кровавой резни, учиненной армянскими националистами над мирным населением Ходжалов.

И друзья, и враги Азербайджана должны знать: мы будем вечно помнить о каждой невинной душе, ставшей жертвой тридцатилетней оккупации нашей земли!

Мы поклялись перед будущими поколениями, что трагедия Ходжалов больше не повторится! И никогда больше на землю Азербайджана не ступит нога оккупанта!»