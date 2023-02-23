Дмитрий Рой, автор haqqin.az 05:53

«ВСУ могут огрызаться еще два-три дня... Ждем видео с нашими танками, до Крещатика - порядка 8-10 километров... Харьков заблокирован... Русская авиация подавила все ПВО с первого захода... Практически за сутки разгромили самую боеспособную армию Европы», - писали ровно год назад российские пропагандисты. В России стремительно и кардинально изменился моральный климат. Теперь попасть в поле зрения карательных органов, а они как-то практически мгновенно превратились из правоохранительных именно в карательные – проще некуда. Достаточно сказать «нет войне», то, чему еще несколько лет назад детей учили в школе – и привод в полицию и огромный административный штраф тебе обеспечен. Вообще, любая нелояльность стала уголовно наказуемой. Причем – и та, о которой органы бдительно проинформировали соседи и коллеги по работе.

После начала войны в Украине российские власти ужесточили административное и уголовное законодательство, введя де-факто военную цензуру. С начала войны в Украине силовики задержали не менее 19 586 человек в 78 регионах, подсчитало "ОВД-Инфо". Около 450 человек получили уголовные дела за свою позицию, причем 128 из них – находятся под арестом. Это еще не 37-й год, конечно, но тенденция наметилась вполне однозначная. Даже в разговорах в семейном кругу ты теперь не можешь говорить свободно – а вдруг этот разговор кто-то услышит и донесет. В зоне риска – учителя в школах и преподаватели вузов. Никто из них не застрахован от доноса родителей и студентов, которым может внезапно показаться, что ты недостаточно патриотичен. Коллеги по работе, с которыми ты вместе отработал с десяток лет напишут на тебя донос – и рука у них не дрогнет. Еще одним характерным признаком современной России является то, что стремительно вымывается поток качественных продуктов, которые заменяют суррогаты, а цены на хозяйственные товары, ранее привычные, выросли ровно в двое. И все это происходит с полного ведома властей. Им ведь обнищание масс выгодно. Нищему некогда бунтовать, он думает о куске хлеба для семьи, к тому же – с радостью вербуется в российскую армию: «пусть убьют, но зато семью обеспечу».