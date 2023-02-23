«Путин аплодирует»: Байден раскритиковал «мирный план» Китая

Предложенный Китаем "мирный план" для дипломатического урегулирования конфликта России и Украины выгоден лишь Кремлю, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News в субботу, 25 января.

"Путин аплодирует, так как этот план может быть хорошим. Я не увидел в плане ничего указывающего на то, что там есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России", - передает Deutsche Welle слова Байдена.

По словам американского президента, сама идея о том, что Китай будет вести переговоры об окончании войны, "которая абсолютно несправедлива" для Украины, "просто нерациональна".

Во время интервью журналист ABC News поинтересовался у президента США, какие действия Белый дом предпримет, если Пекин начнет поставлять оружие Москве. Байден заявил, что "не ожидает" от Китая подобной "инициативы", но в случае ее возникновения США "отреагировали бы".

"Так же, как и если бы любой другой переступит эту черту. Говоря иначе, мы ввели жесткие санкции в отношении всех, кто это делал", - заявил американский лидер.

23 февраля Spiegel сообщил, что российские военные ведут переговоры о сотрудничестве с китайским производителем дронов Bingo. По данным издания, компания планирует поставлять в РФ комплектующие для сборки беспилотников ZT-180, которые могут нести боеголовку весом до 50 кг. По своей конструкции они могут напоминать иранские БПЛА Shahed-136, которые РФ использует для атак по объектам гражданской инфраструктуры в Украине. Пекин официально отрицает сотрудничество с РФ в сфере поставок и создания вооружения.