Евросоюз обеспокоен грузинским законом об «иноагентах»

Законопроект "о прозрачности иностранного влияния", внесенный на рассмотрение в парламент Грузии, вызывает "серьезные опасения" в том, что политические лидеры Грузии следуют курсу на вступление в Евросоюз и поддержание ценностей демократии. Deutsche Welle пишет, что так сказал официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Создание и поддержание благоприятной среды для гражданских объединений и свобода СМИ лежат в основе демократии" и являются частью списка из 12 приоритетов, следование которым служит ключом для того, чтобы страна стала членом Евросоюза, подчеркивается в заявлении. А принятие данного законопроекта "противоречило бы этим устремлениям, а также нормам и ценностям ЕС".

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" внесло в парламент Грузии общественное движение "Сила народа", основанное бывшими членами правящей партии "Грузинская мечта".

Согласно документу, в реестр "иностранных агентов" предлагается включать НПО и СМИ, которые получают 20% финансирования от иностранного государства. На рекламные контракты эта норма не распространяется. Отказ от регистрации в реестре "иноагентов" может привести к штрафу в размере до 25 000 лари (8800 евро). Юридическое или физическое лицо, внесенное в список "иноагентов", обязано будет предоставлять ежегодные декларации. Также лицу, попавшему в данный реестр, будет запрещено получать какую-либо информацию от госслужащих.

Deutsche Welle напоминает, что летом 2022 года Еврокомиссия обозначила необходимые шаги на пути к вступлению в Евросоюз, когда рассматривала заявки от Украины, Молдовы и Грузии. Тогда ЕС предложил для всех трех стран ряд реформ. Для Украины это были "семь шагов", для Молдовы - девять, для Грузии обозначили 12 "домашних заданий", которые нужно выполнить, прежде чем стране смогут дать статус кандидата. В список "12 приоритетов" входят среди прочего необходимость обеспечить сотрудничество между политическими партиями, гарантии независимого функционирования государственных институтов, планы по судебной реформе - в том числе и требование к грузинским судам учитывать решения ЕСПЧ, борьба с коррупцией в стране и "деолигархизация", а также защита прав человека, стремление к гендерному равенству и борьба с насилием в отношении женщин.