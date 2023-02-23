Казахстан за «мирный план» Китая

Министерство иностранных дел Казахстана приветствует «мирный план» Китая по политическому урегулированию «украинского кризиса». Астана считает безальтернативным мирное решение проблемы на основе международного права и принципов Устава ООН.

В сообщении МИД говорится, что позиция Пекина «заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава ООН».

«Выступаем за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны проявили добрую волю, прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации»,— говорится в сообщении МИД Казахстана.

Китай представил свой «мирный план» в годовщину вторжения РФ в Украину, 24 февраля. Он состоит из 12 пунктов. В нем указаны требования прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции и обеспечить стабильность цепочек поставок. Инициативу Пекина поддержал МИД РФ. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предложения Китая являются не мирным планом, а высказыванием своих мыслей насчет войны. Президент США Джо Байден заявил, что китайский план выгоден только России.