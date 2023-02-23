«Не все сразу»: Байден о возвращении Украиной Крыма

Президент США Джо Байден допустил, что Украина может вернуть Крым, но это произойдет не сразу.

В интервью ABC, отвечая на вопрос, какой исход войны Москвы и Киева США будут считать победным, Байден сказал: «Это зависит от того, что решат украинцы».

Он сказал, что США не будут ничего диктовать Украине, и именно Киев определяет, собирается ли он вернуть полуостров и другие захваченные Россией территории.

«Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу», — добавил Байден.