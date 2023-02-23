Сириец, «погибший» под завалами землетрясения, ожил на своих похоронах

В Сирии во время похорон неожиданно ожил молодой человек, обнаруженный под завалами после землетрясения в городе Джендерес, пишет израильский 9 Канал со ссылкой на арабоязычный сегмент соцсетей.

Врачи, осмотревшие тело «погибшего», констатировали смерть от остановки сердца. Труп поместили в холодильник морга, фотографию умершего опубликовали в СМИ в надежде, что кто-то из родных или близких его опознает. Вскоре личность его выяснилась — им оказался некто Ахмед Аль-Магриби. После двух дней в холодильнике его тело переместили в мешок для трупов и передали родным. Каково же было их удивление, когда уже на кладбище во время прощальной церемонии мешок с усопшим вдруг зашевелился — оказалось, что считавшийся мертвым молодой сириец жив.

Ахмеда Аль-Магриби отвезли в больницу, сейчас его состояние оценивается как нормальное, после «воскресения» его жизни ничего не угрожает.