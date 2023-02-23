Никаких успехов: в ISW рассказали, почему Путин не комментировал годовщину войны
Накануне, 24 февраля, во многих странах мира отметили годовщину российского вторжения в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, рассказал об итогах военного года. США и Великобритания расширили антироссийские санкции. Евросоюз согласовал 10-й пакет ограничений. Во многих городах мира, в том числе и России, прошли антивоенные акции.
При этом президент России Владимир Путин не прокомментировал годовщину начала войны. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что молчание Путина связано с тем, что ему нечего предъявить россиянам по итогам прошедшего года войны: Россия не смогла достичь ни одной из заявленных целей и не добилась значительных территориальных завоеваний с июля 2022 года.
Заявление сделал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, которое в ISW назвали подстрекательским. В нем бывший президент сообщил, что для РФ жизненно важно достичь своих целей и «отодвинуть границы угроз как можно дальше, даже если это будут границы Польши».
В ISW заметили, что Кремль использует Медведева для отвлечения внимания от военных неудач России.
Что касается ситуации на фронте, то аналитики Института отмечают попытки РФ захватить оставшуюся неоккупированной часть Луганской области и продолжить наступательные операции в восточной части Харьковской и северной части Донецкой областей. В этом плане Россия добилась незначительных территориальных успехов вокруг Бахмута и продолжает наносить наземные удары через линию фронта северо-западнее Сватова и в районе Кременной, говорится в отчете ISW.