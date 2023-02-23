Никаких успехов: в ISW рассказали, почему Путин не комментировал годовщину войны

Накануне, 24 февраля, во многих странах мира отметили годовщину российского вторжения в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, рассказал об итогах военного года. США и Великобритания расширили антироссийские санкции. Евросоюз согласовал 10-й пакет ограничений. Во многих городах мира, в том числе и России, прошли антивоенные акции.

При этом президент России Владимир Путин не прокомментировал годовщину начала войны. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что молчание Путина связано с тем, что ему нечего предъявить россиянам по итогам прошедшего года войны: Россия не смогла достичь ни одной из заявленных целей и не добилась значительных территориальных завоеваний с июля 2022 года.