Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:41

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию к годовщине российского вторжения. В ней Россию призывают остановить боевые действия и вывести войска, также закрепляют основные положения украинской «формулы мира». За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов организации. Против выступили Россия, Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия. 32 страны воздержались от голосования. Власти России уже язык натерли – всё пытаются объяснить, что вторжение в Украину – вынужденная мера. И от нее остальному миру будет только лучше. Мир в это верить категорически отказывается. И с удивительным единодушием в ООН голосует против российской агрессии.

Правда, стоит заметить, что число «союзников» России увеличилось. Аж на три государства – Эритрея, Никарагуа и африканское Мали, на позицию которого оказало влияние то, что теперь здесь активно действует ЧВК «Вагнер». Тут уж и не знаешь, то ли записывать такое прибавление Москве в актив, то ли смело заносить в пассив, учитывая место этих стран в международной системе отношений и их надежды получить от России плату за свою лояльность. С воздержавшимися тоже не все так радужно для Москвы, как ей хотелось бы думать. Традиционно не сказали ни да, ни нет Индия и Китай. Что ни в коем случае не стоит рассматривать как их поддержку российской внешней политики. Война в Украине – не их война, и они стараются всячески дистанцироваться от нее. Не забывая, правда, активно стричь купоны с тяжелой ситуации, в которой оказалась Москва, иными словами – приобретая у нее по дешевке энергоресурсы и с наценкой продавая их тому же Западу. И надеясь, что эта благоприятная для них ситуация сохранится.

Остальные воздержавшиеся исходили, судя по всему, из тех же соображений. Ну, за исключением ряда республик постсоветского пространства вроде Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, которым голосовать против означает разжигать совершенно не нужный им конфликт с Москвой. Впрочем, меркантильные соображения у них тоже присутствуют, как и у всех остальных, кто решил воздержаться. Несколько особняком здесь стоит Иран. Уж казалось бы и военно-техническое сотрудничество с Москвой за минувший год наладил, и какие-то совместные экономические проекты пытается запустить, и вообще у режима с Кремлем отличные отношения и полное взаимопонимание – но всего этого оказалось для Тегерана недостаточным, чтобы высказаться в поддержку Москвы. Видимо, иранцы все же подозревают некую червоточину в российской агрессии, да и не уверены в Кремле как союзнике – а потому и не спешат отдать свой голос в пользу России. А скорее всего просто в обычной для себя манере хотят оказаться хитрее всех: и на елку залезть, и не поцарапаться.