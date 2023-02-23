ООН ударила по России: и на елку залезть, и не поцарапаться наш комментарий

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию к годовщине российского вторжения. В ней Россию призывают остановить боевые действия и вывести войска, также закрепляют основные положения украинской «формулы мира». За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов организации. Против выступили Россия, Беларусь, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия. 32 страны воздержались от голосования.

Власти России уже язык натерли – всё пытаются объяснить, что вторжение в Украину – вынужденная мера. И от нее остальному миру будет только лучше. Мир в это верить категорически отказывается. И с удивительным единодушием в ООН голосует против российской агрессии.

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию. В ней Россию призывают остановить боевые действия и вывести войска из Украины

Правда, стоит заметить, что число «союзников» России увеличилось. Аж на три государства – Эритрея, Никарагуа и африканское Мали, на позицию которого оказало влияние то, что теперь здесь активно действует ЧВК «Вагнер». Тут уж и не знаешь, то ли записывать такое прибавление Москве в актив, то ли смело заносить в пассив, учитывая место этих стран в международной системе отношений и их надежды получить от России плату за свою лояльность.

С воздержавшимися тоже не все так радужно для Москвы, как ей хотелось бы думать. Традиционно не сказали ни да, ни нет Индия и Китай. Что ни в коем случае не стоит рассматривать как их поддержку российской внешней политики. Война в Украине – не их война, и они стараются всячески дистанцироваться от нее. Не забывая, правда, активно стричь купоны с тяжелой ситуации, в которой оказалась Москва, иными словами – приобретая у нее по дешевке энергоресурсы и с наценкой продавая их тому же Западу. И надеясь, что эта благоприятная для них ситуация сохранится.

За год число «союзников» России увеличилось три государства – Эритрея, Никарагуа и Мали, на позицию которого оказало влияние то, что теперь здесь активно действует «Вагнер»

Остальные воздержавшиеся исходили, судя по всему, из тех же соображений. Ну, за исключением ряда республик постсоветского пространства вроде Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, которым голосовать против означает разжигать совершенно не нужный им конфликт с Москвой. Впрочем, меркантильные соображения у них тоже присутствуют, как и у всех остальных, кто решил воздержаться.

Несколько особняком здесь стоит Иран. Уж казалось бы и военно-техническое сотрудничество с Москвой за минувший год наладил, и какие-то совместные экономические проекты пытается запустить, и вообще у режима с Кремлем отличные отношения и полное взаимопонимание – но всего этого оказалось для Тегерана недостаточным, чтобы высказаться в поддержку Москвы. Видимо, иранцы все же подозревают некую червоточину в российской агрессии, да и не уверены в Кремле как союзнике – а потому и не спешат отдать свой голос в пользу России. А скорее всего просто в обычной для себя манере хотят оказаться хитрее всех: и на елку залезть, и не поцарапаться.

Иран воздержался при голосовании в ООН. Видимо, не уверен в Кремле как союзнике, а потому и не спешит отдать свой голос в пользу России

Изящнее всех, конечно, поступили Туркменистан и Венесуэла. Они, как выразился один обозреватель «вышли на стратегический перерыв на кофе». То есть вообще уклонились от голосования. Что, замечу, весьма мудро. Иногда лучше вообще вести себя крайне индифферентно, чем лезть в свару, исход от которой от тебя ни в коей мере не зависит.

В целом же итоги голосования в ООН выглядят для России крайне неутешительными. Ее действия осуждает большинство государств в различных частях света. Премьер Индии Нарендра Моди как-то совершенно справедливо заметил Владимиру Путину во время встречи, что в XXI веке вопросы войной по стандартам века XX не решаются…