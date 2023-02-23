Сильное землетрясение произошло в России

На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 в 18:25 по местному времени (10:25 по бакинскому). Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения находился в 170 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 65 км у юго-западного побережья Камчатки.

Как сообщили местные жители в комментариях к посту в Telegram-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН, землетрясение было ощущаемым. Некоторые пользователи отмечали, что толчка было два.