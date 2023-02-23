«В марте вопрос будет решен»: Стрелков о ситуации в Приднестровье
Возможно, этой весной «республика» в Приднестровье может прекратить существование. Так считает бывший лидер сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин).
Падение «Приднестровской Молдавской республики» («ПМР») Стрелков анонсировал в своем личном канале в Telegram, пишет «Диалог.ua».
«Снова очень быстро обостряется ситуация вокруг Тирасполя. При этом, как вы знаете, в Молдове сменилось правительство, там пришли к власти откровенные ястребы, которые уже заявили, что российский военный контингент должен быть немедленно выведен. Полагаю, что в ближайшее время Молдова выдвинет РФ требование о выводе и его сроках и выйдет из каких-либо соглашений. Дальше уже будет только технический момент. Полагаю, что в течение марта, может даже не всего, с Приднестровьем вопрос будет решен. Это мне лично чрезвычайно больно… там воевал я сам», - пишет Стрелков.