Байден рассказал, что нужно Украине сейчас

Украине сейчас не нужны истребители F-16, заявил президент США Джо Байден в интервью ABC News.

«Нет, Зеленскому сейчас не нужны F-16. По мнению наших военных, сейчас нет оснований, при которых бы присутствовал смысл предоставлять F-16. Я на данный момент это исключаю. Зеленскому нужны танки, артиллерия, ПВО, в том числе еще РСЗО HIMARS. Есть вещи, в которых он нуждается сейчас для успеха весной, летом и осенью», – сказал глава Белого дома.

Байден отметил, что поставки истребителей исключены «на данный момент», и сейчас сложно понять, какое оружие потребуется украинской армии в будущем.

Украина запросила истребители у стран Запада, и в частности, у США, после того как они одобрили поставку танков. О важности поставок авиации говорили президент Владимир Зеленский, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.