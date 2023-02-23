В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу Уммана Алиева, его брата Ильгара Алиева, а также Натика Нуриева, Парвина Юсифова, Алекпера Нуриева, Эльнура Эльдарова и Сахили Мамедовой, обвиняемых в шантаже старшего помощника прокурора Апшеронского района, бывшего прокурора Гарадагского и Гаджигабульского районов Тариэля Гурбанова, родного брата председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариза Гурбанлы.

Как сообщает haqqın.az, в ходе состоявшегося накануне заседания суда выступил прокурор, который просил осудить Уммана Алиева на 9 лет, Ильгара Алиева и Натика Нуриева - на 8 лет, Сахилю Мамедову - на 6 лет, Эльнура Эльдарова - на 8 с половиной лет, Алекпера Нуриева - на 7 лет лишения свободы.

В то же время гособвинитель просил суд прекратить уголовное преследование в отношении Парвина Юсифова и освободить его от уголовной ответственности. Он обосновал это выплатой последним компенсации потерпевшему в размере 3 175 манатов.

Адвокат Юсифова против этого, разумеется, не возражал. Адвокат же Сахили Мамедовой попросил перевести свою подзащитную под домашний арест.

Судебный процесс продолжится 27 февраля.

Напомним, Умман Алиев вместе с сообщниками шантажировал Тариэля Гурбанова, угрожая распространить в соцсетях фотографии, на которых прокурор был заснят обнаженным в бане. Злоумышленники требовали у него крупные суммы денег.