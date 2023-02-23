«Москва окажется сильнее»: Медведев подвел итоги года войны в Украине

«После разгрома фашистских войск под Москвой Красная армия перешла в решительное контрнаступление, в тяжелых и кровопролитных боях начала свой путь к Великой Победе. Через восемь десятилетий, в феврале 2022 года нам пришлось дать бой неофашизму. Столь же опасному, как его предтеча, до зубов вооруженному врагу, только в новом обличье», — пишет Медведев.

По его мнению, в войне в Украине России противостоят примерно полсотни стран, которые «хотят ее задушить», однако в итоге Москва окажется сильнее: «В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран). Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно».

Россию зампред Совбеза назвал самодостаточной страной, у которой нет никаких «шефов», поэтому и давить на нее бесполезно и бессмысленно. При этом ядерный потенциал страны Медчевев счел сдерживающим фактором «для особо горячих голов при погонах натовского образца». Он полагает, что несмотря на «науськивание укронацистов», у Запада пока хватает здравомыслия не вступать в прямое военной противостоянии с Россией.

В то же время, отметил Медведев, Киеву продолжают «сливать» оперативные данные спецслужб НАТО, шлют наемников и оружие, а также поддерживают в кибервойне против России. «Общий объем «целевого пакета» американской военной помощи нашим противникам в ближайшее время достигнет порядка $50 миллиардов — и это без учета европейских «передач», — добавил он.