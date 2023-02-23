Как сообщили haqqin.az в Федерации шахмат Азербайджана, Васиф Дурарбейли несмотря на переезд продолжит выступление за сборную нашей страны.

Также удалось узнать, что переезд связан с тем, что Дурарбейли женится на гражданке США.

* * * 13:03

Шахматист сборной Азербайджана Васиф Дурарбейли переезжает на постоянное место жительства в Сент-Луис (США). Об этом он написал в своем Facebook.

Дурарбейли отметил, что с 2014 по 2019 год учился в Сент-Луисе, но затем вернулся в Азербайджан.

«В отличие от предыдущего раза я не уверен, что вернусь жить в Азербайджан», - написал шахматист.

Стоит добавить, что Сент-Луис считается шахматной столицей США.