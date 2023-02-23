Записал: Ага Гасымлы, собкор 13:32

Путин ведет политику отдаления России от всей системы европейских ценностей и всего европейского. Об этом рассказал haqqin.az российский политолог Дмитрий Орешкин, комментируя планы Российского футбольного союза (РФС) перейти в Азиатскую Конфедерацию футбола. Напомним, 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды РФ не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность борьбы за выход в финальную часть чемпионата мира-2022. В ответ исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Обсуждения должны завершиться к марту 2023 года.

Орешкин считает, что подобные изменения в области спорта хорошо иллюстрируют общую ситуацию в России. Подобно тому, как в России не могут придумать реальной альтернативы британскому футболу и просто переходят из одной конфедерации в другую, так же обстоят дела и в области политики ценностей. Москва выходит из орбиты европейских государств, но Россия при этом не обретает статуса альтернативы Западу, как это было при СССР, а откатывается на уровень третьестепенных государств, обретая подобие некоторым странам Азии, Латинской Америки и Африки. Вот только далеко не все страны Азии и Латинской Америки согласятся играть в футбол с Россией. Россияне могут попытаться примкнуть к Африканской конфедерации футбола, но и там не все будут этому рады. Большинство государств Африки движется к глобальной культуре; у таких государств, как Камерун, Нигерия, Сенегал, появляются неплохие сборные. В итоге, по мнению политолога, РФ придется опуститься ниже африканского уровня.

«Для меня очевидно, – говорит Орешкин, – что Азербайджан, как и Турция, движется к европейской системе ценностей. Можно вспомнить «Евровидение–2012» и «Первую Европейскую Олимпиаду», проведенные в Баку, а также европейские конгрессы врачей, ученых и т.д. Азербайджан играет в футбол с европейскими командами в европейской лиге, в стране проводятся континентальные чемпионаты, то есть идет постепенное включение в систему европейских отношений». При этом, поскольку европейский континент как цивилизационное образование расширяется, то весь Южный Кавказ, большая часть Северного Кавказа, значительная часть Казахстана являются, в сущности, европейскими территориями. В России же, по мнению политолога, отмечается «интересная тенденция». Эта страна была в значительной степени включена в европейское культурное пространство, что являлось нормальным трендом политического, экономического и культурного развития. Но Владимир Путин решил сломать этот тренд и ищет теперь, куда деть свою страну. Пока что сложно понять, каким образом Кремль будет отчуждаться от всего западного. Возможно, в Москве вообще откажутся от футбола как британского изобретения и будут проводить чемпионат по лапте. Впрочем, место лапты уже занято американским бейсболом.