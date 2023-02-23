Украина расширит минное поле на границе с Россией и Беларусью
Зона безопасности вдоль границы Украины с Беларусью и РФ будет расширена до двух километров и заминирована. Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада, сообщает Госпогранслужба Украины.
Внесенные изменения также позволили урегулировать вопросы привлечения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и полиции к выполнению задач по охране границы в условиях военного положения.
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