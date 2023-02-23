Британская разведка: У России закончились запасы иранских беспилотников

Россия, судя по всему, вновь исчерпала запасы иранских дронов-камикадзе и будет пополнять их. К такому выводу пришло Министерство обороны Великобритании, исходя из того, что уже около 10 суток ВС РФ не атаковали Украину иранскими беспилотниками.

«Отсутствие развертывания беспилотников, вероятно, свидетельствует о том, что Россия сократила свой текущий запас. РФ, вероятно, будет искать пополнение запасов», — считают в британской военной разведке.

«Хотя это оружие не демонстрирует хороших результатов в уничтожении целей, Россия, вероятно, считает его полезной приманкой, которая может отвлечь украинскую ПВО от более эффективных российских крылатых ракет», - отмечают в разведке.