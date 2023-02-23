Лукашенко об объединении с Россией: Мы независимое государство

«У нас есть своя стратегия? Есть. У России (ядерная крупная держава) есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в том числе есть своя стратегия — жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом «котле» полностью варюсь и участвую в этом», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что Россию и Беларусь «просто хотят еще раз разрубить», поэтому эта тема возникла. «Мою позицию вы знаете, она неизменна: мы независимое суверенное государство», — добавил белорусский лидер, отметил, что ее разделяет и российский президент Владимир Путин.

В феврале журналисты из Süddeutsche Zeitung, Delfi, Kyiv Independent, Norddeutscher Rundfunk и других СМИ опубликовали расследование, согласно которому ФСБ совместно с СВР и Генштабом России разработали план «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении», который предполагает увеличение контроля Москвы над экономикой, вооруженными силами и политикой Беларуси. План состоит из нескольких задач, которые должны быть выполнены к 2022, 2025 и 2030 годам. В частности, через семь лет, пишут журналисты, в Москве хотели бы увеличить военное присутствие, ограничить влияние «прозападных» сил на Минск, добиться пророссийских настроений в обществе и руководстве и ввести упрощенную процедуру выдачи российских паспортов в Беларуси.