В США опасаются: Китай может изменить правила игры

По словам чиновников, пока поставок оружия не было, однако если такое все же случится, это повлияет на ход войны и возможности Украины вести контрнаступление.

Китай рассматривает отправку России артиллерийских систем, боеприпасов и ударных беспилотников несмотря на публичные призывы к мирным переговорам и прекращению огня в Украине, пишет Washington Post со ссылкой на чиновников администрации президента США.

«Китай может изменить правила игры», — сказал высокопоставленный представитель администрации президента США. Помимо этого данный шаг нарушит дух мирного плана, предложенного Пекином в годовщину вторжения.

Источники утверждают, что рассматриваемая помощь включает 122-мм и 152-мм снаряды, поскольку Россия истощила свои запасы из-за массового применения артиллерии в боях. Китай может компенсировать эту нехватку благодаря своим производственным мощностям для дальнобойной артиллерии, ракетных установок, ракет класса «земля-земля» и беспилотников.

Источники CNN в американской разведке подтвердили, что Россия и Китай ведут переговоры по цене и объемам поставок летального оружия. Окончательное решение Пекин еще не принял, однако склоняется к положительному ответу. При этом в разведке считают, что кроме беспилотников России могут передать боеприпасы, скорее, для стрелкового оружия.

Накануне Der Spiegel сообщил, что Россия ведет переговоры с китайской компанией Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology о закупке 100 ударных беспилотников. Партию могут передать уже весной.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в намерении поставить оружие России и предупредил Пекин о «серьезных последствиях».