Лукашенко 24 февраля долго говорил с Путиным

Президенты Беларуси и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин «долго разговаривали» 24 февраля — в годовщину вторжения РФ в Украину. Об этом Лукашенко рассказал журналистам, передает «Пул Первого».

«Открою секрет, вчера мы вечером с ним долго разговаривали на разные темы. Слушайте, у нас отношения дай Бог, чтоб всегда были такими. И после меня, чтоб они были такими», — рассказал президент.

Последний раз президенты Беларуси и России общались 17 февраля — тогда Лукашенко находился с официальным визитом в Москве. Путин тогда поблагодарил Лукашенко за то, что тот согласился приехать. В ответ белорусский президент заявил: «Как будто я мог не согласиться».