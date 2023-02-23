Перевозчики без удостоверения допуска не смогут участвовать в международных грузоперевозках

15:09

Состоялась очередная встреча с перевозчиками, осуществляющими международные грузовые перевозки автотранспортом. Мероприятие было организовано Министерством цифрового развития и транспорта и Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Выступивший на встрече заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов сказал, что за последний год наблюдается увеличение числа перевозчиков, расширение парка транспортных средств, задействованных в перевозках, а также увеличение соответствующих рыночных долей азербайджанских перевозчиков. Замминистра отметил, что если два года назад количество транспортных средств, задействованных в международных грузоперевозках, насчитывало менее 3 тысяч, то в 2022 году этот показатель превысил 8 тысяч. Увеличение количества транспортных средств произошло за счет регистрации перевозчиков, работающих в «тени», прозрачности рынка, возобновления деятельности неактивных перевозчиков, перехода части из них с внутреннего рынка на международный, а также импорта транспортных средств. В результате предпринятых мер в последнее время выросли рыночные доли азербайджанских перевозчиков по всем направлениям двусторонних перевозок, значительно расширилось участие национальных перевозчиков в перевозках в третьи страны.

На встрече было подчеркнуто, что «Правила допуска к международным пассажирским и грузовым перевозкам автомобильным транспортом», утвержденные Кабинетом Министров 8 апреля 2022 года, вступают в силу 8 апреля 2023 года. Согласно правилам, перевозчики, осуществляющие международные пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом, должны соответствовать критериям, связанным с деловой репутацией, финансовым положением и профессиональной компетентностью, а также требованиям к уровню подготовки водителей. Отмечалось, что целью применения правил допуска является стимулирование предпринимательства в сфере перевозок автомобильным транспортом, повышение конкурентоспособности национальных перевозчиков на рынке международных перевозок, подготовка водителей, отвечающих международным требованиям. Рахман Гумматов заявил, что в настоящее время документы лишь 84 компаний из 218 соответствуют условиям правил допуска. Число автотранспортных средств этих компаний составляет всего 16% от общего парка.

«В AYNA с участием перевозчиков были проведены многочисленные встречи и представлена необходимая информация о правилах допуска. Учебно-образовательный центр AYNA, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) и компании-партнеры проводят тренинги по профессиональной компетентности водителей. На сегодняшний день в тренингах приняли участие более 4 тысяч водителей. В общей же сложности планируется привлечь к обучения свыше 8 тысяч водителей», - добавил Гумматов. На мероприятии перевозчику, документы которого соответствовали условиям правил допуска, было вручено первое «Удостоверение допуска к международным перевозкам автомобильным транспортом». Затем были даны ответы на вопросы перевозчиков относительно «Правил допуска к международным пассажирским и грузовым перевозкам автомобильным транспортом».