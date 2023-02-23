Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже семьдесят шестой день.

Несмотря на холодную погоду, участники акции продолжают протестовать.

Ранее в субботу, 25 февраля, сообщалось, что по Лачинской дороге в направлении Ханкенди беспрепятственно проехали восемь автомашин, принадлежащих Международному Комитету Красного Креста (МККК). Также были созданы условия для проезда легковых автомобилей и грузовиков российских миротворцев через территорию проведения мирной акции. Что свидетельствует о том, что движение машин гуманитарного назначения по территории, где проходит акция, свободно, и нет никаких препятствий.