МЧС выявило незаконное строительство фото; видео
Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарной охраны МЧС Азербайджана предотвращено незаконное строительство в Гяндже.
Согласно сообщению пресс-службы министерства, на территории поселка Джавадхан в Гяндже выявлен факт проведения незаконных строительных работ.
В результате мер, принятых Государственной службой пожарной охраны, Госагентством по надзору за безопасностью в строительстве и исполнительной властью Гянджи, незаконные строительные работы были приостановлены, объект разрушен.