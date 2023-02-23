PKK готовила теракт в Турции: операция спецслужб

Согласно сообщению, Гюльду Бебек арестовали в ходе организованной полицейскими провинций Конья и Диярбакыр и спецслужбами Турции операции.

В турецкой провинции Конья задержали подозреваемую в подготовке крупного теракта. Об этом сообщает Anadolu.

«Бебек с позывным Xweza Lilaw скрывалась в одном из жилых домов квартала Мерам в Конье, где ожидала указаний от главарей кровавой организации», - отмечает агентство.

Следователи располагают информацией, в соответствии с которой Бебек была участницей иранского «спецподразделения» террористической Рабочей партии Курдистана. По данным агентства, в прошлом году она нелегально проникла в Турцию с целью организации крупного теракта. У женщины нашли 9-мм пистолет и 2 обоймы к нему, а также оборудование для подготовки теракта.

По данным турецких спецслужб, Бебек намеревалась совершить теракт, подобный диверсии на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября 2022 года.