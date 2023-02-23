Евросоюз принял 10-й пакет санкций против России: что под запретом

«Путин усиливает эту незаконную агрессию, используя в качестве оружия зиму, еду и голод... Сегодняшний 10-й пакет санкций направлен против тех, кто играет важную роль в продолжении этой жестокой войны. Мы принимаем дополнительные меры, занимаясь банковским сектором, доступом к технологиям двойного назначения и передовым технологиям. Мы будем продолжать усиливать давление на Россию — и будем делать это столько, сколько потребуется, пока Украина не будет освобождена от жестокой российской агрессии», – говорится в заявлении Борреля на сайте Совета Европы.

Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Об этом сообщил верховный комиссар ЕС по международным вопросам Жозеп Боррель.

Под ограничения попали 121 физическое и юридическое лицо из РФ. Ограничения в том числе коснутся тех, «кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление по меньшей мере 6 000 украинских детей». Санкции также предполагают запрет российских пропагандистских медиа. У RT Arabic и Sputnik Arabic отзовут лицензии.

Кроме того, расширены списки товаров, запрещенных к экспорту в Россию, в них добавлены спецтехника, запчасти и электроника, также запрещен транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения «во избежание обхода санкций».

Пакет санкций включает также ограничения против семи компаний Ирана, производящих беспилотники и поставляющих их российской армии. Ограничения направлены и против трех российских банков, их названия пока не сообщаются. Ранее западные СМИ со ссылкой на источники писали, что это могут быть «Тинькофф», Альфа-банк и Росбанк.

Евросоюз предполагал принять десятый пакет санкций в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Обсуждение пакета затянулось на несколько дней, и в итоге он был согласован лишь поздним вечером 24 февраля.