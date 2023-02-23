Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Китай «помочь оказать давление на Россию», чтобы положить конец войне в Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Макрона, мир возможен только в том случае, если «российская агрессия будет остановлена, войска выведены и территориальный суверенитет Украины и ее народа соблюден».

Президент Франции, который в апреле планирует посетить Пекин, приветствовал «участие Китая в мирных усилиях» и попросил Пекин «не поставлять оружие России».

Кроме того, Макрон призвал Китай «оказать давление на Россию, чтобы она никогда не применила химическое или ядерное оружие и прекратила эту агрессию до начала переговоров».