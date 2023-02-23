США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52

США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-52. Самолеты, приписанные к базе Майнот в Северной Дакоте, отправлены на базу Морон в Испании.

Перед этим два бомбардировщика приняли участие в мероприятиях в честь Дня независимости Эстонии, проходивших 24 февраля.

Бомбардировщик B-52, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года, способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное. Самолет неоднократно модифицировался под современные нужды. Одна из модификаций B-52 — B-52G — является абсолютным рекордсменом по дальности полета среди боевых самолетов. Предполагается, что эти машины будут стоять на вооружении США как минимум до 2044 года.