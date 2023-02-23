Промышленный комплекс Cahan экспортирует в Узбекистан 40 000 радиаторов
Промышленный комплекс Cahan, входящий в состав Cahan Holding, одной из ведущих компаний Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, осуществит экспорт продукции в Узбекистан.
В связи с этим 24 февраля было подписано соглашение между председателем Нахчыванской конфедерации предпринимателей Вугаром Аббасовым от имени Промышленного комплекса Cahan и директором узбекской компании «Азимут Плюс» Махмуджоном Шаюсуповым.
В соответствии с соглашением Промышленный комплекс Cahan экспортирует в Узбекистан 40 000 радиаторов для бытовых систем отопления.
Церемония подписания состоялась в рамках 1-го узбекско-азербайджанского межрегионального форума, который прошел в Ташкенте с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова.
Форум был организован Агентством поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерства экономики Азербайджана.