Президенту США Джо Байдену запретили въезд в Пензенскую область РФ. Об этом сообщает губернатор Олег Мельниченко, уточняя, что такая мера - ответ на введение против него персональных санкций.

«Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны», - пишет Мельниченко в телеграм-канале.