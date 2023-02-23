Шольц потребует от Индии дать четкое определение войне в Украине

Индия в качестве председателя в "Большой двадцатке" (G-20, Группа двадцати) должна дать четкое определение войне России в Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью The Times of India в начале своего двухдневного визита в Индию, который стартовал в субботу, 25 февраля. Его слова приводит Deutsche Welle.

"Мы будем интенсивно обсуждать все темы, имеющие отношение к развитию наших стран, но также и мир во всем мире, что очень важно", - сказал Шольц журналистам после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди принял канцлера ФРГ в президентском дворце.

Индия готова "внести свой вклад в любые мирные усилия" для прекращения войны в Украине. Об этом заявил индийский премьер-министр Моди по итогам встречи с Шольцем. Индия призывала к решению проблемы путем диалога и дипломатии с момента начала вторжения РФ год назад, подчеркнул он.

Агентство AFP отмечает, что Индия отказывается осудить полномасштабное вторжение России в Украину и наращивает закупки нефти у Москвы, которая является крупнейшим поставщиком оружия Нью-Дели.