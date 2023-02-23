Азербайджан еще раз заявляет: утверждения Армении беспочвенны

Принимая во внимание, что за последние месяцы по Лачинской дороге проехало более 3000 автомобилей, а также другие факты, нет никаких оснований для утверждений армянской стороны о том, что Лачинская дорога якобы закрыта Азербайджаном, что против армянских жителей применена «блокада» и возникла «напряженная гуманитарная ситуация». Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич.

Кроме того, на встрече было отмечено, что еще в декабре 2022 года азербайджанская сторона выразила готовность в случае необходимости оказать помощь местным жителям армянского происхождения напрямую или через МККК.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы сотрудничества между МККК и Азербайджаном, деятельность МККК в азербайджанском городе Ханкенди.