Глава AQTA проинспектировал хлебные цеха и мельницы

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тахмазли проинспектировал действующие в Баку мукомольные мельницы и предприятия по производству муки и хлеба.

Глава AQTA ознакомился с процессом внедрения системы ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP — концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции) в связи с реализацией закона «О безопасности пищевых продуктов», а также реализацией пилотного проекта, направленного на обогащение муки железом, оценил состояние инфраструктуры на местах.

В сообщении Агентства отмечается, что, поскольку мука занимает важное место в питании, на протяжении многих лет более чем в 80 странах мира в обязательном порядке проводится ее обогащение различными питательными элементами, в том числе железом.

Подчеркивается, что решение провести мониторинг было достигнуто по итогам встречи, проведенной между производителями муки и хлеба и Гошгаром Тахмазли 9 февраля. Меры в этом направлении в настоящее время продолжаются.